Incidents à Paris et en Suisse et bilan des 5 ans Macky Sall : Aliou Sall tire sur l’opposition, menace et adoube les réalisations de son frère

Le maire de Guédiawaye Aliou Sall, qui continue d’accueillir à l’APR de cette commune les soutiens de mouvements et de partis, ne cesse aussi de rendre chaque fois que l’occasion seprésente, la monnaie de sa pièce à l’opposition qu’il juge « enfantine ».

En marge du meeting de ralliement à l’Apr du mouvement citoyen « Tawfekh » de Racine Ba, il a dégainé contre eux regrettant les incidents provoqués à Paris et en Suisse.

« Nous avons enregistré le comportement irresponsable, irrévérencieux, violent de quelques membres de l’opposition. D’abord en Suisse puis honteusement à Paris, alors que les gens se réunissaient tranquillement, une dizaine de personnes s’est permis d’aller marcher sur le drapeau du Sénégal, parce que c’est comme que cela je l’appelle ». Ce comportement selon Aliou Sall est tout simplement « enfantin ».

« C’est comme si au Sénégal le fait d’acheter une carte de l’opposition, donne droit à l’impunité totale et au détournement des deniers publics sans aucun risque. Ce n’est pas le Sénégal de Macky Sall qui va accepter cela », a-t-il menacé par ailleurs.

Revenant sur son ambition de diriger la liste de la majorité lors des prochaines échéances à Guédiawaye, Aliou Sall s’est voulu formel. Pour lui l’intimidation ne passera pas et personne ne peut l’empêcher de briguer le suffrage des habitants de Guédiawaye.

«Tous les responsables de la coalition, nous tenons à l’unité. Et si nous parvenons à maintenir Benno dans l’unité et de la placer dans une dynamique de victoire permanente, c’est parce les responsables font preuve de dignité et ce sens de l’intérêt commun. Mais ce qui qui est clair c’est que personne ne m’empêchera de briguer les suffrages des populations. Par contre, je ne veux être ni président ni vice-président de l’Assemblée nationale », a-t-il éclairé.

Le maire de Guédiawaye s’est vanté pour finir des réalisations de son frère. En 5 ans, a-t-il laissé entendre, tous les rêves sont devenus réalités.

« Qui pouvait penser qu'en moins de 5 ans l’agriculture allait se moderniser avec la généralisation de la mécanisation, qui aurait pensé qu'au plan social une bourse serait généralisée aux personnes sans revenus, qui a pu avoir l’ambition d’amener les routes, les pistes partout et faire en sorte que l’équité territoriale soit une réalité à travers le PUDC etc. Quel est le Chef d’Etat depuis les indépendances à penser à ses villages frontaliers oubliés ?» a-t-il demandé au public acquis à sa cause.

Pour rappel, le Président Macky Sall fêtait hier jour pour jour, ses 5 années passées au pouvoir...