Incident dans le cortège de Khalifa Sall à Tambacounda : Barthélémy Dias refuse de répondre à la convocation du commissariat urbain

Des affrontements entre pro-Khalifa et des membres du parti au pouvoir ont fait plusieurs blessés hier à Tambacounda. Les échauffourées ont eu lieu au quartier Dépôt, fief du ministre de la justice Sidiki Kaba. Les militants de ce dernier ont barré la route aux khalifiens qui voulaient démontrer leur mobilisation à toute la ville. Une rude bataille a été engagée et des blessés enregistrés. Un des gardes du corps de Barthélémy Dias aurait sur ces entrefaites brandi une arme, mais passera un sale quart d’heure entre les mains des partisans de Me Kaba.



Barthélémy accusé d’avoir aussi brandi une arme dans la foule, a réfuté cette allégation. Selon lui cela est totalement faux. Convoqué par les hommes du commissariat urbain de Tambacounda, il a refusé d’y répondre. « Si Sidiki Kaba pense que ce pays lui appartient, il se trompe. J’ai été convoqué et J’ai refusé de répondre à cette convocation ».