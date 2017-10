Incident au tribunal : L'accusé se déshabille et insulte le juge

Abdoulaye Sidibé alias Abdoulaye Cissé s’est déshabillé hier devant la barre de la chambre criminelle de Dakar. Tout nu, il a déversé des insanités à l’encontre du juge. Poursuivi pour meurtre, faux et usage de aux dans un document administratif, il a perturbé toutes les audiences qui ont eu lieu à la salle 4 du Palais de justice hier. Tantôt, il s’attaque aux gendarmes, tantôt aux juges. « Je n’ai pas peur de vous, je sais que vous voulez me tuer, raison pour laquelle vous me faites des injections, mais sachez que je suis résistant et fort » a-t-il asséné. Les gendarmes l’ont forcé à se rhabiller. A la suite de cet incident, l’affaire a été renvoyée au 5 Décembre prochain à la demande des avocats de la défense pour la production du dossier médical de l’accusé qui, selon « l’As », apparemment, ne jouit pas de toutes ses facultés.