Incendies au Parc Lambaye : Aïda Mbodj charge le gouvernement

Aïda Mbodj a demandé des réponses claires et précises sur ce que compte faire le gouvernement de manière concrète pour évaluer la problématique du parc Lambaye souvent soumis à des incendies. La députée qui a indexé la direction de la protection civile, invite Aly Ngouille Ndiaye à se prononcer sur la conduite à adopter après sa visite sur les lieux du sinistre.

Outre cette question, le ministre a été aussi interpellé sur les cartes biométriques, objet de polémique lors des dernières élections sous l’ère Abdoulaye Daouda Diallo. Et comme l’Etat c’est la continuité, Aïda Mbodj espère trouver des solutions idoines chez le nouveau ministre de l’intérieur pour permettre à plus de 5 millions de sénégalais de disposer de leur carte nationale d’identité. La question de la sécurité nationale est au cœur des plénières de l’assemblée nationale où Aly Ngouille Ndiaye le ministre de l’intérieur défend le projet de budget de son département ministériel.