Incendie meurtrier aux Parcelles Assainies : Témoignage inédit de la propriétaire du bar où le présumé bourreau de ses 5 neveux aurait été arrêté

Après l'incendie meurtrier d'avant hier qui a emporté cinq âmes innocentes à l'unité 17 des Parcelles Assainies, les policiers auraient mis aux arrêts celui qui est considéré comme le présumé auteur. Il a été soutenu que l'oncle des victimes, Mansour Fall, décrit comme un ivrogne invétéré a été pris dans un bar sis à quelques encablures du lieu du drame. Ce qui n'est pas exact, selon la propriétaire du bar "Dakhar Gui" qui a accordé un entretien à Dakaractu chez elle.



A l'en croire, au moment des faits, son bar n'avait pas encore démarré ses activités. Cependant, elle ne nie pas connaitre Mansour Fall mais précise que ce dernier a été interdit d’accès au bar "Dakhar Gui" depuis plus de deux mois. "Parce qu'il ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales", nous a t-elle expliqué.



Notre interlocutrice qui impute le drame au "déficit de solidarité dans la société sénégalaise", se rappelle avoir à plusieurs reprises tenté d'aller au chevet de l'oncle des cinq victimes de l'incendie meurtrier à l'Unité 17 des Parcelles Assainies. "Il nous arrivait de l'extirper de la rue pour le remettre en bon état", a t-elle assuré.



Son dernier mot, elle l'a adressé à ceux qui l'accusent de tenir un commerce sans autorisation : "Je ne pense pas qu'il est possible de tenir un bar sans autorisation, je n'en dirai pas plus. "



Sur les circonstances de son arrestation, une vendeuse de fruits nous a confié que Mansour Fall a été alpagué alors qu'il tenait un banc. " Il n'a opposé aucune résistance aux policiers (...) Il a avoué avoir allumé par mégarde la bougie qui a été fatale à ses neveux ", a renchéri la vendeuse.



Rappelons que le père des victimes a eu une autorisation de sortie pour venir à Dakar assister aux obsèques de ses enfants. Conduit sous bonne escorte à la maison où est relogé le reste de la famille, Ousseynou Diaz dit Karbala n'a pas eu l'opportunité de voir les dépouilles car celles ci sont présentement à l’hôpital pour autopsie. Selon les informations obtenues par Dakaractu de sources proches de la famille, il a tout de même demandé à être présent à l'enterrement de ses enfants...