Incendie du Daaka : Des pèlerins font l'état des lieux

Après l'incendie meurtrier, les pèlerins évaluent la perte.

Le bilan fait état de 25 morts dont 14 non identifiés, car complètement calcinés, 25 véhicules ravagés par les flammes, une trentaine de motos brûlées, plusieurs fûts de miel, des denrées et des provisions des dahiras et des restaurateurs emportées par le feu, sans compter une centaine d'animaux qui ont péri...