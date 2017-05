Incendie de Ndindy : Fortune diverse pour les 11 jeunes inculpés

Les 11 jeunes inculpés dans le cadre de l’incendie criminel de Boye ont finalement fait face au Procureur hier après-midi. Et les mis en cause s’en sont sorti avec des fortunes diverses. Le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Diourbel a placé sous mandat de depot neuf d’entre eux. Avant de mettre sous contrôle judiciaire les deux autres. Ils étaient visés par les délits d’incendie volontaire sur des lieux appartement à autrui et servant d’habitation.