Incendie aux Parcelles : Le pyromane arrêté dans un bar, les cinq victimes sont de la même famille

On en sait un peu plus sur les circonstances de l’incendie qui s’est déclaré à l’unité 17 des Parcelles Assainies. En effet, notre reporter sur place nous renseigne que les cinq enfants, qui sont morts dans l’incendie étaient tous issus de la même famille. Il s’agit de quatre fillettes Astou Diaz, Fama Diaz, Ma Nabou Diaz, et un bébé Ndèye Diaz, et un garçon Gorgui Kader Diaz. C’est leur oncle, Mansour Fall qui, par mégarde, aurait laissé tomber une bougie dans une poubelle déclenchant le drame. Ce dernier est décrit comme un ivrogne peu recommandable. Et les circonstances de son arrestation renseignent plus sur sa personnalité puisqu’il a été appréhendé dans un bar non loin. Le père des victimes lui n’était pas sur les lieux de l’incendie, attrait au tribunal pour cession de drogue. Quant à leur maman, notre source nous a renseigné qu’elle n’était pas sur place, étant partie chercher des papiers pour un des enfants qui devait passer l’examen d’entrée en sixième.