Incendie aux Parcelles Assainies : Bamba Fall présente ses condoléances

Le maire de la Médina Bamba Fall, dans une note qui nous a été parvenue, s’associe à la douleur des habitants de l’unité 17 des Parcelles Assainies en particulier et des populations Sénégalaises en général, après le drame qui a frappé la famille Diaz hier. « C’est avec le cœur meurtri que le maire de la Médina présente ses condoléances à la famille éplorée et au peuple uni sénégalais. Et promet tout son soutien aux parents des victimes de ce terrible incendie. Le maire de la Médina présentement à Paris, effectuera un déplacement chez les parents des victimes dès son retour pour leur exprimer son soutien », lit-on sur la note.