Incendie au Parc Lambaye : Mbackiyou Faye, le représentant du Khalif général des mourides, rend visite aux sinistrés.

Suite à l’incendie qui s’est produit au Parc Lambaye, Mbackiyou Faye, le représentant du Khalife à Dakar, s’est rendu sur les lieux du drame pour constater l’étendue des dégâts. Ce, sur instruction de Serigne Sidi Moctar Mbacké. A cet égard, le représentant du Khalife a transmis aux victimes de l’incendie, un message de compassion et de soutien.

Ce dernier a donné des instructions ferme afin que les victimes de l’incendie soient rétablis dans leurs activités au plus vite. Par ailleurs, les autorités étatiques et les responsables du parc Lambaye sont en discussion pour trouver une solution durable à ce problème.