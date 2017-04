Incendie à Colobane : Un appartement prend feu, plusieurs dégâts matériels

C'est aux alentours de 11h que le feu s'est déclaré dans un appartement à Colobane. Les sapeurs pompiers alertés ont pu maîtriser le feu qui avait fini de faire des dégâts. Une victime estime avoir perdu la somme de 100 mille fca, des tissus en bazin de marque Geztner et du matériel électroménager. Pour le moment on ignore les causes de l'incendie...