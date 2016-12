Inauguration siège BSIC : « La banque pose chaque jour des actes qui participent activement à la prise en charge des problématiques de développement » (B. Mangara)

Bâtie sur un terrain de 2018 m2, la direction de la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) a inauguré son nouveau siège à Dakar ce matin, en présence du ministre délégué en charge du budget Birima Mangara.

« Ce nouveau siège constitue une avancée significative pour la BSIC Sénégal, il va créer de meilleurs conditions d’accueil et offrir à notre personnel un cadre de travail approprié. Par ailleurs, son positionnement géographique dans une zone qui se veut une pole d’affaires permettra à notre banque de renforcer sa visibilité et son rayonnement » dira Amadou Diop, Directeur Général de la BSIC.

Fort d’un réseau de 15 agences à Dakar et dans les grandes régions du Sénégal avec un effectif de 200 salariés, la BSIC compte avec ce nouveau siège de 8 niveaux renforcer sa présence dans la Capitale.

« Après l’inauguration de notre siège, nous entendons continuer à travailler à la densification de notre réseau d’agences, à la modernisation de notre système d’information, à la diversification de notre offre bancaire, et au développement de notre portefeuille de clients » dira encore le Directeur.

Le Secrétaire général de la communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-Sad) Ibrahim Abani qui avait fait le déplacement pour l’occasion a dit sa fierté quant à l’expression de l’attachement du Sénégal à cet instrument communautaire qu’est le CEN-SAD.

« Cette inauguration et installation ont été rendues possible par les bonnes dispositions du Gouvernement sénégalais qui a fourni les autorisations administratives et les facilités nécessaires. Et ce sont l’expression de l’attachement du Sénégal à cet instrument communautaire pour la promotion du développement économique et social, et le Sénégal s’est toujours distingué en jouant chaque fois que de besoin, le rôle de locomotive puissante et déterminée » dira t’il.

« Je constate avec satisfaction que le groupe BSIC se préoccupe de se doter d’outils et d’instruments modernes pour hisser ses niveaux de service à ce qui se fait de mieux dans les zones d’intervention » dira aussi M Abani revenant sur l’inauguration de ce nouveau bijou du groupe.

En l’absence du ministre de l’économie et des finances, le ministre délégué en charge du budget, Birima Mangara a présidé la cérémonie d’inauguration du siège de la BSIC. Lors de sa prise de parole, il a invité la BSIC à participer au développement de nos économies en voie d’émergence

« Les besoins en financement de nos économies ne pourront être satisfaits que par une plus grande implication des banques et établissements financiers à travers le relèvement significatif du taux de bancarisation de nos populations, et le financement des projets structurants et porteurs du mieux être de nos sociétés en pleine mutation » dira t’il.

L’érection de ce siège, affirmera le ministre par ailleurs, est l’affirmation de la volonté de la BSIC de jouer sa participation aux défis mentionnés plus haut. « Votre banque pose chaque jour des actes qui participent activement à la prise en charge des problématiques de développement de notre pays » finira t’il par dire.