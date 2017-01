Inauguration des travaux de modernisation du Stade Alassane Djigo et pose de la 1ère pierre de la mosquée de Pikine : Des infrastrtures de plus de 2 milliards célébrées

Le Chef de l’Etat Macky Sall a réceptionné aujourd’hui les travaux de réfection du Stade Alassane Djigo de Pikine d’un coût d’1 milliard 300 millions de francs CFA.

Le Chef de l’Etat a aussi procédé à la pose de la première pierre de la mosquée de Pikine, fruit de la promesse du Chef de l’Etat issue du Conseil des ministres tenu dans la banlieue au mois de Juillet 2016, qui sera financé a hauteur d’un milliard de FCFA.

« Après la pose de la première pierre de l’arène nationale, celle de la grande mosquée de Pikine, nous voici encore réunis à l’inauguration des travaux de modernisation du Stade Alassane Djigo. Ces infrastrtures sont le maillon d’un ensemble de projets d’envergure engagés pour la promotion du département de Pikine» dira t’il après l’inauguration

Le Président qui a cité les différents projets contenus dans ce vaste programme d’investissement dans l’ordre de renforcer le dynamisme de Pikine, de faire savoir que c’est permettre à la ville « de conforter son rôle de premier plan dans la culture, l’économie, l’histoire du pays avec des figures emblématiques ».

« Renforcer Pikine c’est aussi offrir à sa jeunesse l’opportunité de faire éclore son talent, et de participer pleinement au développement national » ajoutera t’il, citant notamment la rénovation du Stade « qui est justement une réponse concrète exprimée par la jeunesse de Pikine lors dune audience accordée aux responsables de l’ASC Pikine ».

Aussi a-t-il salué la patience et la maturité « dont cette jeunesse a fait montre malgré les difficultés de cette réhabilitation ».

Les travaux de modernisation du stade financé à hauteur de 1 milliard 300 millions, permettront aux populations de Pikine, de disposer maintenant d’un complexe sportif moderne doté dune tribune de 2000 places, dune pelouse synthétique de dernière génération, d’un éclairage de qualité, d'une tribune officielle restaurée, ou encore d’une grille de protection.

Pour finir Macky Sall a appelé à une union sacrée autour des « Lions » présents à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) « afin de les accompagner dans cette quête d’un sacre continental »

Le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo, avec la réception de cette infrastructure et la pose de la première pierre, à fait savoir au Chef de l’Etat qu’il démontre « qu’il est un homme de parole et d’action ». Il a engagé la ville de Pikine à ne ménager aucun effort pour une bonne gestion du stade.

Le Président Sall a été par la même occasion élevé au rang de citoyen d’honneur de la ville de Pikine Est par le maire Issakha Diop.