Inauguration de la case des tout-petits à Keur Nganda : Le khalife Général des Mourides reçoit la clé de la nouvelle structure d’une valeur de 47 millions

Soit une superficie de 900 mètres carrés, la nouvelle case des tout-petits est aujourd’hui bien bâtie pour permettre à la petite enfance de mieux s’instruire au niveau de la localité de Keur Nganda. Niché dans la communauté rurale de Lappé et situé à plus de 50 km de la commune de Ngaye Mékhé, Keur Nganda est un village qui a été créé par l'actuel khalife général des mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Ce dernier ayant reçu la clé de la nouvelle case des tout-petits qui devra abriter 90 enfants dont 30 par section lors de l’inauguration de la structure, a salué le travail de la directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits. C’est dans ce contexte que Thérèse Faye Diouf a déclaré lors de l’inauguration de la nouvelle case des tout-petits que l’agence a démarré le programme de construction depuis 2013. « Nous avons vu comment le mouridisme accorde de l’importance à l’éducation des enfants raison pour laquelle, nous avons pris toutes les dispositions pour construire cette case des tout petits pour participer à notre manière à l’éducation des enfants », a expliqué la directrice Générale. Continuant, elle déclare que les coûts des travaux s’élèvent aux environs de 47 millions de francs CFA. Incitant les populations à gérer la nouvelle école très précieuse, Thérèse Faye Diouf insiste sur le fait que la case des tout petits développera un programme d'éducation religieuse. « On ne peut parler d’éducation de base sans parler d’éducation religieuse, c’est pourquoi nous avons inclus dans le programme de la petite enfance une éducation religieuse. Et c’est la raison pour laquelle au niveau de la coordination de Diourbel, tous les coordinateurs se sont réunis pour mettre en place un guide référentiel sur l’éducation », conclue la Directrice Thérèse Faye Diouf