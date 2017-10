Inauguration d’ouvrages d’assainissement : Tivaouane Peulh dotée d’une station d’épuration de traitement des boues de vidange réalisée à 1milliard 200

Dans le cadre de sa politique de développement et de modernisation de l’assainissement, l’État du Sénégal a mis en place avec l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, le programme de structuration du marché des boues de vidange. C’est ainsi que le Directeur Général de l’Office national de l’assainissement, Mr Lansana Gagny Sakho, a inauguré ce jour la station d’épuration de traitement des boues de vidange de Tivaouane Peulh-Niague réalisée à plus d’1milliard de francs Cfa et financée par la Fondation Bill et Melinda Gates.



Doté de deux bassins de décantation, 30 lits de séchage et d'un hangar bâti sur 500 m2, cette station de traitement de boue de vidange de Tivaouane-Peulh a un volume de traitement doublant quasiment celui de l'ensemble des trois existants, soit une capacité nominale de 400m3/jour.

Le maire de Tivaouane Peulh, Momar Sokhna Diop, a saisi cette occasion pour magnifier la présence de cette station dans sa localité tout en demandant au Directeur Général de l’Onas une collaboration qui entrera dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des populations de Tivaouane-Peulh.



La réalisation de cette station sera de rapprocher davantage les zones de production des zones de dépotage dans l'espoir de contribuer ainsi à la baisse du coût de la vidange au profit des populations, mais aussi de combattre la vidange manuelle très préjudiciable à la santé humaine et à l’environnement.