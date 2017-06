Implication des cadres à l’APR : La CIA alerte, mais dénonce aussi la situation de l’école du parti

Une cellule d’Initiative et d’Alerte (CIA) a été portée sur les fonts baptismaux aujourd’hui. Une structure qui se veut un creuset de réflexion et de propositions selon Lamine Bara Gaye du comité de pilotage. Il s’est, avec ses camarades cependant, offusqué de la non implication de la structure des cadres (CCR) dans le dispositif politique du pays, mais aussi dans la mise en œuvre de certaines instances de la coalition au pouvoir. La torpeur dans laquelle est plongée l’école du parti dirigée par le député Djibril War, a été aussi dénoncée.