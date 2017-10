Immunité parlementaire de Khalifa Sall : Le Bâtonnier, Me Guèye, évoque la jurisprudence Barthélémy Dias

Invité ce dimanche de Mamadou Ibra Kane, Me Mbaye Guèye, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, s’est prononcé sur la question afférente à l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. A ce propos, pense-t-il :

« On a un cas qui s’est posé récemment. C’est le cas de M. Barthélémy Dias. Il a été emprisonné avant qu’il ne soit député à l’Assemblée nationale. C’est vrai qu’il a obtenu une liberté provisoire avant d’être député. J’ai remarqué que son information a été clôturée et que son dossier a été envoyé devant le Tribunal correctionnel après disqualification des faits. Le procureur a demandé la levée de son immunité parlementaire avant qu’il ne soit jugé. Pourtant, c’est des faits intervenus avant qu’il ne soit député. Nous devons méditer ces cas de jurisprudence et essayer d’appliquer le Droit ».

En clair, Me Guèye a milité pour que les droits du maire de Dakar soient respectés. « La première chose est de lui garantir un procès juste et équitable », tranche l’invité de l’émission dominicale Grand Jury.