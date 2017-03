Immigration irrégulière vers l’Europe via la méditerranée : 525 décès en trois mois

L'Agence des Nations Unies pour les Migrations a lancé, mercredi 15 mars 2017, à Genève (Suisse), la campagne Aware Migrants, pour informer les migrants sénégalais et africains des dangers de la migration irrégulière. Auparavant, la veille mardi, l’Organisation internationale des migrations (OIM), a mis à jour les informations sur les arrivées de migrants en Europe via la Méditerranée et le nombre de disparus en 2016 et 2017. Les chiffres font froid dans le dos tant la Méditerranée se transforme en cimetière de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de candidats à l’eldorado européen informe « Sud quotidien »