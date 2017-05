Imams, handicapés de Talibou Dabo, Association des jeunes catholiques : Cheikh BAKHOUM sur tous les fronts à Grand-Yoff

Fort du soutien de M. BAKHOUM, le Lycée Talibou Dabo a enfin organisé sa première kermesse avec comme principal objectif : le renforcement des liens entre les élèves. Cette activité a été un véritable bol d’air pour redynamiser cet établissement très réputé mais qui a tendance à perdre de sa superbe, ces derniers temps. L’événement a été rehaussé par la présence de Cheikh BAKHOUM, himself, venu soutenir les élèves dont la plupart sont en situation de handicap.

Le responsable politique est également allé à la rencontre des imams de Grand-Yoff. Les réalisations du Chef de l’Etat pour l’émergence du Sénégal ont été le principal sujet d’échanges. M. BAKHOUM a également saisi l’occasion pour décliner ses ambitions et sa vision pour le développement de la commune de Grand-Yoff.

Auparavant, le Directeur Général de l’ADIE est allé délivré des certificats de participation aux jeunes catholiques réunis en atelier au collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum.

Cette formation menée sur la conduite d'ingénieurs de l'ADIE avait pour but de sensibiliser les jeunes sur les opportunités qui leur sont offertes dans le secteur des TIC et de les inciter à se lancer dans l’entrepreneuriat dans le domaine du numérique. Ce fut ainsi l’occasion pour eux d’en apprendre plus sur les TIC et sur les projets de l’ADIE, entre autres. M. BAKHOUM les a exhortés à s’investir davantage dans l’entrepreneuriat et à choisir des filières qui leur permettront, demain, d’être compétitifs dans le marché du travail.