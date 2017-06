Images : En route vers popenguine

Des jeunes, venus de tous les diocèses du Sénégal, parcourent 52 km pour rallier le village de Popenguine. C' est une marche de foi, rythmée par des chants, des prières et dans la ferveur spirituelle qu’effectuent ces jeunes. Cette marche «est un moment de communion, de témoignage, de partage, de tolérance, de fraternité, de solidarité et de sacrifice, somme de tout un parcours spirituel de jeunes conscients des enjeux de notre société actuelle et qui marchent, en toute espérance, dans les saintes voies de l’Amour de Dieu pour un Sénégal de paix.