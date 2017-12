Ils détenaient 27 « képas » d’héroïne et de 13 pierres de cocaïne : Deux hommes arrêtés hier par la Police

Deux trafiquants notoires ont été alpagués hier par les éléments de la Sûreté Urbaine (SU). Il s’agit de M. L. KEÏTA, alias DIARRA, domicilié à la Médina et M. SÈNE, domicilié à l’Avenue Lamine GUÈYE. C’est le second nommé qui dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage de la drogue, a été interpellé vers 03 heures du matin, sur l’avenue Lamine GUEYE , détenteur de deux « képas » d’héroïne, un couteau et une forte somme d’argent, selon le bureau relation presse de la Police. Interrogé, il a déclaré avoir acheté le produit à la Médina auprès d’un vendeur. Ce qui a permis d’interpeller le nommé DIARRA. Selon la même source, ce dernier était porteur de 25 « képas » d’héroïne et de 13 pierres de cocaïne. Ils ont tous les deux été mis aux arrêts.