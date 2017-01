Il faut vendre le bilan de Macky Sall selon Abdallah Dionne

Mahammed Boun Abdallah Dionne a magnifié la vision du chef de l’Etat. Le Premier ministre qui est revenu sur les nombreuses réalisations du chef de l'État a estimé qu'il ne reste plus qu'a vendre le bilan du président. Il a invité les cadres de l’Alliance pour la république à "être des cadres partisans et encadreurs car être républicain c’est être dans le cercle de la proximité, de la famille et des relations pour déstabiliser l’adversaire.