Il avait enlevé des jeunes filles à Keur Massar pour les vendre à Saly : Aïdara, le gourou aux rastas, risque 20 ans de travaux forcés

Courant mai 2011, la gendarmerie de Keur Massar recevait une information faisant état de la disparition de jeunes filles. Le suspect était un homme avec des rastas. Un comité de recherche avait été mis en place pour le retrouver. C’est finalement chez lui qu’Aidara, a été trouvé avec 4 filles enlevées et en présence de sa femme.

Siamala Camara, Fatou Cissé Dieng, Aïta Mbaye, Fatou Thioye, âgées de 10, 14 ans, 16 ans se sont dites envoûtées par Aïdara. Elles ont ajouté que ce dernier avait exercé des attouchements sexuels sur elles et qu’il voulait aussi les emmener à Saly pour les vendre à des blancs. Il les aurait pour finir, photographié nues. La perquisition des gendarmes a permis de retrouver un papier avec des écritures en arabe, sorte de lexique qui explique comment procéder à des envoûtements.

A sa femme, il lui aurait fait savoir que les filles enlevées étaient ses nièces en leur intimant l’ordre, à elles de ne pas révéler qui elles étaient vraiment.

Aïdara a confirmé devant les limiers, les déclarations des filles.

A la barre des flagrants délits ce matin, le Procureur a demandé la peine de 20 ans de travaux forcés contre l’accusé. « C’est un véritable maniaque sexuel. Il veut faire croire que c'est sous l'emprise d'esprit satanique qu’il agit. Mais une fois, c'est une erreur mais trois fois c’est trop grave »

Me Ahmed Sall, l’avocat de la défense a plaidé pour la démence de son client. Selon lui, c’est des faits qui peuvent être correctionnalisés. Il a demandé son acquittement pour viol, et charlatanisme et ne retenir que le détournement de mineures.

Délibéré le 07 novembre prochain.