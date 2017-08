Idy enrage sur la division de l’opposition : « C’est essentiel de reconnaître notre responsabilité dans cette dispersion complètement stupide »

Idrissa Seck semble ne pas digérer la dispersion de l’opposition à la veille des élections législatives. Et selon lui, cela leur a coûté certains postes de député, mais aussi une cohabitation probable à l’Assemblée.

« Il y a notre responsabilité puisque celle d’un leader c’est d’évaluer une situation et d’hiérarchiser les priorités. La priorité pour cette élection législative, le mode de scrutin ne nous privant pas de la victoire dans la plupart des départements du Sénégal, c’était l’unité pour garantir la victoire. Si nous étions unis, est ce qu’aujourd’hui on serait en train de courir derrière un contentieux électoral à Dakar face aux 110.000 voix qu’ils nous ont donné et aux 50.000 voix qu’ils ont donné à Wattu Senegaal, la question était réglée. A Mbacké, à Diourbel, partout on serait en train de célébrer la victoire peut être la cohabitation. C’est bien de dénoncer la machine de fraude du camp présidentiel, mais c’est essentiel de connaître notre responsabilité dans cette dispersion complètement stupide de l’opposition ».