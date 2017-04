Idrissa Seck révèle : « Wade m’a appelé et on a eu une discussion empreinte d’émotion… »

Le leader de Rewmi qui rendait visite à Khalifa Sall cet après-midi à Rebeuss, a révélé avoir reçu, un appel de l’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade. Un appel dira-t-il empreint d’émotion.

« J’ai reçu un appel du Président Wade, et nous n’avons pas abordé la tête de liste de notre coalition qui est une question secondaire. Mais quelle que soit la tête de liste, je pense que le peuple sénégalais choisira cette alternative. (…) Vous comprendrez que je ne peux pas faire état de cette conversation, mais elle a été empreinte d’émotion et tournant autour de discussions sur la situation du pays », a révélé Idrissa Seck.



« Nous soutenons tous les lanceurs d’alerte, qu’ils soient au niveau de l’administration, pour nous indiquer les mauvaise pratiques de l’intérieur comme ce fut le cas avec Ousmane Sonko, ou le juge Dème. Le Mouvement « Y en marre » est un mouvement de la société civile qui lance des alertes, qui rassemble les mécontentements populaires. Et nous soutenons toute cette expression populaire », a aussi dit Idrissa Seck.

Sur l’évolution des listes électorales, Idrissa Seck s’est dit satisfait en particulier de la jeunesse « qui parait particulièrement engagée ».

« J’en profite pour dire au niveau de l’opposition, nous travaillons à offrir une alternative dès Juillet prochain au peuple sénégalais. On se concerte sur une liste unique. Une cohabitation est possible. Mais cela permettra simplement d’arrêter les dérives et de prendre un certain nombre de mesures urgentes pour arrêter la dégradation de notre pays », conclura t’il.