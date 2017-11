Idrissa Seck dans le Cayor et le Ndiambour : Les populations étalent leur mal être

Idrissa Seck le leader de Rewmi était dans le département de Thiès Jeudi dernier. Le Président du Conseil départemental de Thiès a effectué une tournée qui a débuté selon des informations qui nous sont parvenues, dans une ambiance ineffable, dans la Commune de Tivaoune.

Après la ville Sainte, Idy selon la même source, a fait cap sur la Commune de Taiba Ndiaye.

« À l'écoute des populations, il a été enregistré des doléances à un niveau primaire. Par exemple, dans le village de Keur Maguèye Dieng, grande a été la surprise de Idy, de découvrir que des citoyens peinent à avoir une vie décente où l'eau qui est indispensable à la vie, se fait rare dans cette localité, privant du coup ces populations de mener leurs activités champêtres dans de très bonnes conditions. Arrivé dans la Commune de Darou Khoudoss, la situation est encore beaucoup plus catastrophique, où Mara a trouvé des populations laissées à elles-mêmes. Ainsi, dans le village de Ndong, elles ont décrié le manque d'infrastructures sanitaires qui secouent leur quotidien. Aussi ont-elles fait état de la rareté des pistes de productions qui faciliteraient leurs activités et leurs déplacements en vue de l'écoulement normal de leurs productions agricoles. C'est le même son de cloche dans le village de Béer, dans la Commune de Diender, où les activités maraîchères des femmes sont freinées par un manque criard d'eau » nous dit on.

Idrissa Seck a pris bonne note et a donné rendez-vous aux populations en 2019, pour que tout cela soit un mauvais souvenir affirme notre informateur. Qui conclut que le Président du Conseil départemental de Thiès ne s'arrêtera pas en si bon chemin, car il compte faire 10 jours dans les départements de Thiès, de Louga, de Linguère et de Kébémer. Cette 2ème étape d'écoute se prolongera jusqu'à la veille du Maouloud.