Idrissa Gana Guèye : « Le Cameroun sera favori du quart de finale… »

A l’instar de ses coéquipiers en équipe nationale, le milieu Gana Gu7ye a fait du Cameroun le favori de leur quart de finale qui sera disputé Samedi prochain.

« Avec les matches à élimination directe, c’est un autre tournoi qui commence, on espère rester ici le plus longtemps possible. Je pense qu'on a l’étoffe pour rester ici, sinon on serait parti, si on est là aujourd’hui c’est parce que l’on croit en nous, on pense que l’on peut aller loin et on va se donner les moyens. C’est Dieu qui donne la victoire, on espère qu’il nous la donnera. On va dire que c’est le Cameroun le favori vu qu’ils ont déjà gagné la CAN ».

Selon lui d’ailleurs, cette étiquette de favori part d’une logique. « Ce n’est pas que l’on ne veut pas de l’étiquette de favori, mais c’est la logique des choses, ça ne sera pas facile mais on ne va pas se laisser faire. C’est une équipe jeune comme nous et ce sera un bon match »

Le milieu d’Everton s’est dit aussi satisfait de leur parcours : « on sait que l’on peut aller plus loin. Il ne faut pas se relâcher, on s’est fixé des objectifs dès le début qu’il faudra atteindre. C'est-à-dire travailler dur et faire une bonne CAN, et ça passera par l’humilité... »