Ibrahimovic "sérieusement" touché "au ligament d'un genou"

Manchester a ajouté que le défenseur Marcos Rojo souffrait lui aussi de la même blessure, contractée là encore contre Anderlecht.



Ibrahimovic, 35 ans, a inscrit 17 buts cette saison en Championnat d'Angleterre avec United. Le Suédois consultera un spécialiste lors des prochains jours. La durée de son indisponibilité sera connue après cette consultation, mais sa saison est d'ores et déjà vraisemblablement terminée.



Ibrahimovic s'est blessé dans les derniers instants du temps règlementaire contre Anderlecht. L'avant-centre s'était élevé pour reprendre de la tête un ballon dans la surface des Mauve et Blanc mais, déséquilibré, il s'est fait mal au genou en retombant.



L'attaquant âgé de 35 ans s'est immédiatement effondré et a été traité sur le terrain pendant plusieurs minutes par l'équipe médicale de ManU. Ibrahimovic dispute sa première saison au sein de Manchester United.