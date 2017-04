Ibrahimovic donne le ton pour le futur de sa carrière

First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon

Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 23 Avril 2017 à 14h54 PDT



[#Décla 💬] Zlatan : "Je décide quand ce sera le moment d'arrêter et personne d'autre. Abandonner n'est pas une option. A bientôt" pic.twitter.com/JqzlGuhsvG

— Footballogue (@Footballogue) 24 avril 2017



Alors qu'il sera probablement écarté des terrains jusqu'en fin de saison (voir plus) à la suite d'une sérieuse blessure au genou, Zlatan n'en est pas moins découragé pour la suite de sa carrière."C'est moi qui décide et personne d'autre"Sur son compte Instagram, l'attaquant de Manchester United a tenu à mettre les choses au point, à sa façon. "Premièrement, merci pour votre soutien et votre amour", écrit la star suédoise en légende d'une photo de ses jambes."Je serai hors des terrains pour un moment. Mais je traverserai cette épreuve comme je l'ai toujours fait et je reviendrai plus fort. Jusqu'à présent, je n'avais joué qu'avec une seule jambe, donc ça ne devrait poser aucun problème. Une chose est sûre, c'est moi qui décide quand il est temps de s'arrêter et personne d'autre. Abandonner n'est pas une option. A bientôt", a ponctué "Ibra" avec le ton qu'on lui connaît.ManU avait expliqué samedi que son joueur vedette avait été "sérieusement touché au ligament d'un genou", sans plus de précision."Personne ne mérite d'être blessé, mais je crois que dans ce cas, c'est encore plus triste car Zlatan, à ce stade de sa carrière, c'est vraiment très très dur", a commenté son entraîneur José Mourinho dimanche, ajoutant que le club allait consulter un spécialiste.