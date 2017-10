Ibrahima Khaliloulah Ndiaye, SG du SYNPICS : « Dakaractu prône un journalisme qui met en avant les faits »

Le Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) était dans les locaux de Dakaractu cet après-midi. M. Ibrahima Khaliloulah Ndiaye s’est réjoui des changements apportés par la direction pour moderniser les lieux, avec une logistique conforme aux standards internationaux. Voici sa réaction :

« Je dois dire que j’ai des impressions de bonheur. Les gens, habituellement, caricaturent la presse en ligne. Cette visite m’a permis de comprendre que Dakaractu a opté pour le professionnalisme, mais surtout pour faire en sorte de présenter la presse sous un meilleur jour. Il y a des locaux spacieux et conviviaux qui font que les travailleurs puissent se sentir en famille et à l’aise. C’est à l’honneur de Dakaractu qui prône un journalisme qui met en avant les faits en filtrant les commentaires. Parce que, quelque part, le drame de la presse en ligne, c’est de permettre que les internautes puissent se donner à cœur joie sur n’importe quel personnage qu’il soit public ou privé ».