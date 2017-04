ITALIE : Diao Keïta Baldé, le triplé en 5 minutes

La 33e journée du Calcio a été marquée par le triplé de Diao Keita Baldé ce dimanche. Lors de la réception de Palerme (6-2), l’international sénégalais a mis le paquet en cinq minutes (21e, 24e et 26e) dont le deuxième sur penalty. Suivant ainsi les traces de son compatriote Sadio Mané qui, sous les couleurs de Southampton, avait dégainé un triplé en 2 minutes et 56 secondes.

Un récital qui conforte sa forme du moment (11 buts en championnat), le meilleur moyen de se vendre. Son contrat arrive à terme en juin prochain et il a toujours refusé de prolonger malgré la pression de la direction du club classé quatrième (64 pts). Ce qui en fait la cible préférée des grosses écuries.

Un autre sénégalais, Mame Baba Thiam, a permis à Empoli de battre le Milan sur sa pelouse (2-1). Cet attaquant a planté le but victorieux à la 77e. La veille, samedi, c’est Babacar Khouma (Fiorentina) qui s’illustrait par un doublé (70e et 79e).

Rappelé par Aliou Cissé lors des matchs amicaux contre le Nigeria (1-1) et la Côte d’Ivoire (1-1), il prouve qu’il est un atout dans la course à l’Europe. La 34e journée de Premier League anglaise, c’était aussi ce duel entre Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté, le tandem de l’entrejeu des Lions. La montagne a accouché d’une souris d’autant qu’aucun but n’a été enregistré. En France, 34e journée, seul Younouss Sankharé (Bordeaux) s’est distingué lors du succès sur Bastia (69e, 2-0).

Les messins Ismaila Sarr et Fallou Diagne ayant été laminés par Lorient (1-5). Eliminé ce jeudi en quarts de finale d’Europa Ligue par Manchester United (1-1, 1-2), malgré un gros match, Kara Mbodj (Anderlecht, Belgique) pourra se consoler avec un but rageur de la tête (93km/h) ce dimanche, face à WaaslandBev (3-0).