ISEG DOUBLE CHAMPION D’AFRIQUE UNIVERSITAIRE DE BASKETBALL SE QUALIFIE A LA COUPE DU MONDE

Le championnat d’Afrique Universitaire de Basketball 3x3 qui s’est déroulé du 29 au 30 Avril 2017 à Nairobi (Kenya) (2nd Afro-Varsity 3x3 Basketball Challenge Nairobi Kenya 29th – 30 April 2017) a été remporté par l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion (Iseg) en garçons et filles. Une compétition qui avait réuni 24 universités de onze (11) pays d’Afrique. Le Sénégal a été représenté par l’Iseg en filles comme en garçons.

L’équipe féminine a battu l’Université Catholique d’Ouganda en finale (21-19). Du coté des garçons, Iseg a pris également le dessus sur l’Université Makéréré d’Ouganda (16-11).

Ces deux victoires en finale (Garçons et Filles) sont synonymes de qualification directe au Championnat du monde Universitaire qui se déroulera à XIAMEN en Chine au mois d’Octobre prochain.