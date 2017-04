INVESTITURES POUR LES LÉGISLATIVES À NIORO : Le président du Conseil départemental ne veut pas de Niasse sur sa liste

Du rififi dans les relations entre alliés de la mouvance présidentielle où à l’approche des Législatives des voix dissonantes se font entendre sur les stratégies d’alliances au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Là où certains ténors de la formation présidentielle réitèrent

l’ancrage du parti au pouvoir dans BBY, d’autres membres de l’Alliance pour la République (APR) font entendre un autre son de cloche.

En réunion dans le chef-lieu de la circonscription, Momath Sow ‘’Malaw‘’ a écarté toute forme d’alliance avec la formation politique du président de l’Assemblée nationale. Une prise de position qu’il justifie par le précédent des dernières législatives.

« En 2013, le Président Macky Sall nous avait imposé de soutenir la liste de BBY où il avait mis Moustapha Niasse comme tête de liste sur le scrutin national et Alioune Kébé et Ndèye Sané au niveau départemental arguant que l’AFP était majoritaire à Nioro. Du moment que les données politiques ont changé avec notamment les résultats des élections locales qui ont vu ce parti s’effondrer au profit de l’APR, cette jurisprudence politique devrait jouer. Donc, il n’est pas question d’investir des responsables progressistes sur notre liste », a indiqué le responsable « apériste » au cours d’un rassemblement politique initié par Bara Ndiaye, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et responsable APR dans la commune de Darou Salam.

Fort de son triomphe électoral lors des Locales où il s’est imposé sur une liste du parti au pouvoir avec plus de 25 000 voix contre près de 13 000 pour celle de BBY, le président du conseil départemental et ses soutiens dont le responsable « apériste » Mactar Tamsir Ba, et Omar Fall, réputé proche de Djim Momar Ba, pourraient reproduire la même initiative pour le scrutin du 30 juillet prochain. Une cacophonie qui présage des investitures tumultueuses dans le Rip où entre alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) le repli partisan risque de l’emporter sur la préservation de l’unité stratégique mise en avant par la conférence des chefs de parti.