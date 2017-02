INTERROGATOIRES À LA DIC : Fortunes diverses pour les proches de Jammeh

Ouf de soulagement pour Ebou Taru Njie, le photographe officiel de l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Arrêté à Karang et transféré à la Division des investigations criminelles (Dic), ce dernier a été libéré après plusieurs heures d'interrogatoire. Ce, en même temps que le capitaine Ousman Jallow et le major Muhammed Sambou.

Les enquêteurs n'ont retenu aucune charge contre le trio qui, en réalité, a été victime des agissements de l'ancien despote. Comme l'écrivait Libération, Yahya Jammeh leur avait demandé de l'accompagner dans son exil. Mais, une fois à Conakry, il leur a remis 1000 dollars en leur demandant de se débrouiller. A la suite de quoi l'ancien dictateur a pris un autre avion pour la Guinée équatoriale.

Du coup Ebou Taru Njie et Cie n'avaient d'autre choix que de retourner à Banjul. Ce qu'ils ont tenté de faire avant d'être interceptés à Karang. A la suite de leur libération, ils ont pu néanmoins rentrer à Banjul, mercredi dernier.

Pendant ce temps, Libération apprend de sources autorisées que le général Bora Colley était encore retenu à Dakar et il devrait être mis à la disposition du Procureur au même titre que deux militaires membres de la sécurité rapprochée de Zeïnab Jammeh. Depuis la chute du dictateur, ses proches sont traqués.

En Suisse, son ancien ministre de l'Intérieur Ousman Sonko a été placé sous mandat de dépôt conformément aux réquisitions du parquet général qui a ouvert contre lui une information judiciaire pour crimes contre l'humanité. Cette détention préventive va durer trois mois et peut être prolongée si l'instruction l'exige...