INTERNET : Plusieurs sites bloqués depuis vendredi à cause de problèmes techniques liés à l'adresse IP de la Sonatel

Ils sont des dizaines d'Administrateurs de Sites en ligne à souffrir le martyre, depuis vendredi

dernier. En effet, Actusen.com, Itmag.sn, entre autres journaux en ligne, hébergés au Serveur OVH, sont bloqués, depuis bientôt soixante-douze heures (72h). Le problème proviendrait de l'opérateur de téléphonie Orange.

De quoi s'agit-il ? Eh bien, selon toujours nos sources, l'adresse IP, qui permet de répondre aux requêtes d'ouverture de ces sites et qui est une adresse IP sénégalaise appartenant à Orange

Sonatel, ne fonctionne pas. Or, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces mêmes dizaines de sites bloqués au Sénégal, s'ouvrent en France. Ce que nos sources ont pu vérifier, d'ailleurs.

Bref, en termes plus clairs, il s'agit d'un problème de routage qui permet d'interroger le Serveur de OVH à partir de la France. Les Administrateurs des Sites concernés par cette panne ne savent plus à quel saint se fier. Car les nombreuses promesses pour résoudre les ennuis techniques ont, jusqu'ici, fondu comme beurre au soleil.