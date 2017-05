INTERDICTION DE LA VENTE DU LIVRE DE OUSMANE SONKO : Les précisions de la police nationale

Faisant suite aux rumeurs qui circulent et qui font état de l’interdiction de vente, par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), du livre de Monsieur Ousmane SONKO, la Police Nationale tient à apporter des précisions.



D’abord, elle informe que la DST n’a reçu aucun livre dont l’auteur serait Monsieur Ousmane SONKO et qui serait édité au Sénégal.



Ensuite, elle voudrait rappeler que pour qu’un livre édité à l’étranger, puisse être admis au Sénégal, les services des douanes situés aux frontières demandent à l’auteur de se procurer un quitus auprès de la DST qui, au préalable, examine le contenu afin de voir s’il ne contient aucun élément subversif ou susceptible de créer des troubles à l’ordre public. Or, la DST n’a pas été saisie pour une telle procédure.



Par ailleurs, la Police Nationale invite la presse à procéder à des vérifications avant la diffusion de toute information l’impliquant, ceci dans l’intérêt de tous les sénégalais.





Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale