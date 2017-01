INSOLITE : Un automobiliste franco-sénégalais de 40 ans a roulé 40 Km à contresens sur une autoroute du sud de l’Espagne

Un automobiliste franco-sénégalais de 40 ans a roulé une quarantaine de kilomètres à contresens sur une autoroute du sud de l’Espagne, ce samedi, avant d’emboutir une voiture de la Garde civile, a-t-on appris auprès de cette force de police.

Pour arrêter la course folle, les forces de l’ordre ont dû interrompre la circulation sur l’A-92, en Andalousie, et faire barrage en disposant des véhicules sur la voie ainsi que des agents munis de signaux lumineux.

« A aucun moment, il n’a voulu s’arrêter jusqu’à ce qu’il percute un véhicule policier », a indiqué un porte-parole de la Garde civile depuis Madrid. « Il s’agit d’un citoyen de double nationalité sénégalaise et française, arrêté après avoir parcouru environ 40 kilomètres sur l’autoroute, entre les provinces d’Almeria et de Grenade », a-t-il précisé.

La Garde civile - force de police de statut militaire – n’a pu donner de précisions sur l’état du conducteur, apparu « bouleversé ».

«Nous ne disposons pas encore du rapport médical, nous ne savons pas s’il avait consommé drogues ou alcool ni s’il était perturbé », a dit le porte-parole.

La veille, un Equatorien avait été arrêté vendredi à 2 heures du matin sur une autoroute de Madrid alors qu’il conduisait à contresens et à grande vitesse, sans permis de conduire et en état d’ébriété, selon la police nationale.