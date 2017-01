INSCRIPTIONS SUR LES LISTES : « A Nioro, nous n’avons que 7 machines pour 15 communes et plus de 550 villages » (Abdou Ndiaye)

Responsable politique à Nioro et chargé de mission à la Présidence, Abdou Ndiaye, dont la tournée au niveau des commissions s’est achevée ce lundi, s’est fortement réjoui de la dextérité de l’administration malgré le caractère réduit du matériel de travail affecté dans le cadre des opérations d’inscription sur les listes électorales. Pour lui, n’eût-été l’habileté du Préfet et des sous-préfets qui ont mis en place un système de travail efficace, beaucoup de citoyens n’auraient guère encore eu la possibilité d’obtenir la carte d’identité nationale biométrique. « Nous n’avons que 7 machines alors que Nioro compte 15 communes que sont : Keur madiabel, Keur Maba Diakhou, Wack Ngouna, Keur Mandongo, Ndarmé Escale, Ngénte Kayy, Taiba Niassène, Paoskoto, Darou Salam, Kaba Koto, Médina Sabakh, . Porokhane, Kaymor, Nioro, Ngayén Sabakh. Pire, nous avons plus de 550 villages à couvrir. Par conséquent, c’est dommage qu’on ne dispose que de 7 machines. Heureusement que le préfet a mis en place un système rotatif des commissions. Pour cela nous l’en remercions mais remercions, par ailleurs, les maires qui prennent en charge généralement ces commissions au plan de la restauration ».



Abdou Ndiaye abordera aussi la question de la crise gambienne félicitant « le Chef de l’Etat pour avoir su, de manière diplomatique, arriver à installer Barrow et à faire partir Yayah Jammeh mais pour aussi pour avoir dépêché beaucoup de vivres dans les régions frontalières et au bénéfice des refugiés ».