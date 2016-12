INFRASTRUCTURES : 1295 km de route, 36 km d’autoroute et 12 ponts construits entre 2012 et 2016 (officiel)

Le Sénégal a réalisé 1295 km de routes, 12 ponts et 36 km d’autoroutes dans la période 2012-2016, indique le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, dans une analyse des réalisations du secteur qui dresse un bilan satisfaisant comparativement à la période 2000-2011 (12 ans).





Le document fait une analyse comparative des réalisations dans le secteur des Infrastructures et des Transports terrestres au Sénégal, entre les périodes 2000-2011 et 2012-2016.



Selon le texte, de 2000 à 2011, un linéaire de 1578 km de route a été réalisé, soit une moyenne de 131 km par an, alors que sur la période 2012-2016, 1295 km ont été réalisés, soit une moyenne de 259 km par an.



S’agissant des autoroutes, le document révèle que sur la période allant de 2012 à 2016, 36 km ont été réalisés, soit une moyenne de 7,2 km par an alors que, de 2000 à 2011, 32 km ont été réalisés, soit une moyenne de 2,6 km.



"Le réseau autoroutier atteindra d’ici 2019 un linéaire de 217 km, soit 31 km/an avec l’achèvement des travaux déjà en cours des tronçons Sindia - Mbour (24 km), Aéroport international Blaise Diagne (AIBD-16 km), Thiès – Tivaouane (28 km) et Thiès -Touba (113 km)".



Au chapitre des ouvrages d’art, 12 ponts ont été construits, soit une moyenne d’environ 3 ponts par an sur la période 2012-2016, alors qu’entre 2000 et 2011, 11 ponts ont été construits, soit en moyenne, 1 pont chaque année.