INÉDIT À TOUBA- Du sang donné en guise d'aadiyas sous l'initiative de Madakaw

En perspective du Grand Magal marqué généralement par une pénurie de sang au niveau de la banque de l'hopital Matlaboul Fawzeini, Madakaw a organisé, vendredi, une activité de don et invité les populations à consentir des aadiyas dans ce sens . '' Donner de son sang en guise d'aadiyas...voilà ce à quoi nous avons invité les habitants de Touba '', dira Fallou Diop, le coordinateur.



Face à la presse, Fallou Galass Diop choisira de poser un problème qu'il juge important à discuter. '' Nul ne peut nier que les banques des structures médicales de Touba sont confrontées à de réelles pénuries de sang. À cause des accidents, la demande est souvent très forte. C'est pourquoi, nous avons jugé utile d'organiser une telle activité. "





Plusieurs personnalités politiques ont pris part à la rencontre. C'est le cas des députés Abdou Lahad Seck Sadaga, Aïda Gaye, des responsables politiques de l'Apr Mor Gaye, Mor Lô, Bassirou Diagne, Général Diène Guèye, Khadim Sylla, Binetou Diop et des responsables de l'opposition comme Serigne Assane Mbacké et Serigne Moustapha Diouf Lambaye. À douze heures, une centaine de donneurs étaient déjà enregistrés sur une moyenne générale de 59 par opération.