INCULPÉS POUR TROIS DÉLITS FÉDÉRAUX : Diabel Samb et Mamadou Ndao risquent la perpétuité

Selon nos informations, un Procureur de Manhattan, Joonh.Kim, a annoncé des accusations fédérales contre Mamadou Ndao et Diabel Samb pour une série de vols à main armée de magasins de vente de téléphones cellulaires dans le comté de Westchester et le comté d’Orange, à New York. Selon lui, « Mamadou Ndao et Diabel Samb ont mis en danger la vie des clients et des employés des magasins lors d’une série de vols à main armée. Grâce à nos partenaires, les accusés sont maintenant en détention et feront face à la justice devant un tribunal fédéral. »

Le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr., a ajouté : « Les gens qui travaillent dur vont au travail tous les jours pour gagner leur vie et respecter les lois de notre pays. Les sujets dans cette affaire auraient choisi de ne pas travailler dur et de respecter la loi, et ont exigé de l’argent à des magasins sous la menace d’une arme, mettant en danger les clients et les employés. Le Groupe de travail sur la sécurité dans les rues du comté de Westchester du FBI poursuit chaque jour des criminels qui choisissent ce qu’ils croient être un mode de vie plus facile, mais qui doivent maintenant passer des années dans une prison fédérale.

Le procureur du district du comté de Westchester, Anthony A. Scarpino Jr., a enfoncé le clou : « Grâce aux efforts de nos enquêteurs, les mis en cause ont été livrés au système de justice pénale. Nous demeurons déterminés à réduire tous les types de crimes, particulièrement ceux qui impliquent des criminels qui auraient recours à la terreur contre les employés des magasins de détail en les braquant sous la menace d'une arme. Ces arrestations témoignent de notre détermination et de la poursuite de nos relations fructueuses avec nos partenaires dans l’application de la loi à tous les niveaux. »



Ce que dit l’acte d’accusation



D’après l’acte d’accusation, le 24 octobre 2017, Ndao et Samb ont commis un vol à main armée dans un magasin Verizon situé à Scarsdale, New York. Samb est entré dans le magasin avec une arme à feu. Il a brandi l’arme contre deux employés du magasin et leur a or- donné d’ouvrir un coffre-fort qui se trouvait dans l’arrière-boutique du magasin. Ndao est ensuite entré dans le magasin avec une valise, que Samb et lui ont rempli de téléphones portables et d'autres appareils électroniques. Après le vol, ils ont pris la fuite dans un véhicule garé à l’extérieur du magasin. Les forces de l’ordre ont intercepté Samb et Ndao à Mount Vernon, New York, où ils ont finalement été appréhendés par le département de police de Greenburgh.

Les forces de l'ordre ont récupéré leurs vêtements et l’analyse des ADN a révélé qu’ils sont impliqués au mois dans deux braquages. De nombreux téléphones portables volés et d’autres appareils électroniques ont été récupérés ainsi la valise que Ndao avait prise dans le magasin Scarsdale Verizo.



Profil des mis en cause



Ndao, 24 ans, de New York et Samb, 32 ans, habitant la même ville, sont accusés chacun du chef d’accusation de vol à main armée sanctionnée par une peine maximale de 20 ans de prison. L’acte d’accusation ajoute aussi qu’ils ont été inculpés pour complot en vue de commettre un vol à main armée. Ils risquent aussi 20 ans ferme pour ce chef d’inculpation. Enfin, ils sont accusés d’utilisation d’une arme à feu pendant et en relation avec un crime de violence, qui entraîne une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Les peines potentielles maximales dans ce cas sont prescrites par le Congrès et sont fournies à titre informatif seulement, comme toute condamnation des défendeurs sera déterminée par un juge.