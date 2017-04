INCENDIE MEURTRIER AU DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Plus d'une vingtaine de morts, plusieurs blessés graves

L'incendie meurtrier qui s'est produit au Daaka de Médina Gounass restera gravé dans la mémoire des pèlerins. Selon notre source sur place, l'incendie a causé plus d'une vingtaine de morts, avec des corps complètement calcinés et des blessés graves dont certains seraient entre la vie et la mort.

Le bilan est lourd et notre source de nous dire que le décompte final risque d' être plus macabre étant donné que les sapeurs pompiers ne semblent pas en nombre suffisant pour juguler le fléau.

Nous suivons cette information de très près pour vous...