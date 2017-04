INCENDIE MEURTRIER AU DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Macky Sall et son Gouvernement présentent leurs condoléances

Un violent incendie survenu ce jour 12 avril 2017 au DAAKA de Madina Gounass (76ème édition) a occasionné des pertes en vies humaines dont le bilan provisoire fait état d’une vingtaine environ.



Le Chef de l’Etat et l’ensemble du gouvernement s’inclinent devant la mémoire des victimes et présentent leurs condoléances émues au Khalife de Madina Gounass, à leurs familles et au peuple sénégalais.



Afin d’évaluer de façon exhaustive ce sinistre, Monsieur le Président de la République a décidé d’envoyer sur les lieux, dès demain 13 avril 2017, une délégation gouvernementale qui sera conduite par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.



Le gouvernement invite les Pèlerins et toutes les populations des localités concernées à la sérénité et s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires face à cette situation.



Dakar, le 12 avril 2017







Le Ministre,

Porte-Parole du Gouvernement



Seydou Guèye