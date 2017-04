INCENDIE MEURTRIER AU DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Le SOS d'un témoin

Un des pèlerins présents au Daaka de Médina Gounass a lancé un appel aux autorités du pays pour secourir les populations.

Dans un message envoyé à la rédaction de Dakaractu, le témoin déclare : " Nous souhaitons que l'État nous vienne en aide très rapidement. Nous voulons beaucoup plus de sapeurs-pompiers mieux équipés pour pouvoir intervenir plus rapidement. Beaucoup de gens sont traumatisés, donc la présence de psychologues est nécessaire pour accompagner certaines personnes qui sont complètement perdues, puisqu'il y'a ceux qui ont perdu non seulement leur proche, mais encore ils perdu tous leurs biens!"