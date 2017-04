INCENDIE AU DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Les présumés coupables placés sous mandat de dépôt

Le marabout de 72 ans, ses deux disciples et son fils, arrêtés à la suite de l’incendie au Daaka, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. En effet, les gendarmes avaient arrêté ces quatre personnes dans l’enquête sur l’incendie du 12 avril sur le site d’un rassemblement religieux musulman dans le sud-est du pays, qui a fait plus d'une trentaine de morts.

Les quatre personnes ont été arrêtées le 15 avril à Médina Gounass, site de ce rassemblement religieux annuel à environ 530 km au sud-est de Dakar, et transférées mardi dans une prison de la capitale régionale, Kolda.

Il s’agit d’un « marabout de 72 ans, deux de ses disciples et son fils », a-t-on précisé. L’incendie aurait fait plus de 30 morts, selon un nouveau bilan provisoire publié mercredi par la presse locale. Un précédent bilan annoncé sur place le 14 avril par le Président Macky Sall s’élevait à 25 morts. Le pays observait mercredi le deuxième des trois jours de deuil national décrété à cette occasion par le Chef de l’Etat. La catastrophe s’est produite à Médina Gounass, où affluent chaque année de nombreux fidèles musulmans pour ce rassemblement, le Daaka, organisé pendant une douzaine de jours par des membres de la confrérie des Tidianes, une des plus importantes du Sénégal.