INCENDIE AU DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Le SEP/BBY exprime toute sa compassion et présente ses condoléances

Le SEP de Bennoo Bokk Yakaar a appris avec une grande tristesse le drame qui s’est abattu sur le Daaka de Médina Gounass, le mercredi 12 avril 2017, avec l’incendie d’une rare violence qui s’est déclaré sur le site, provoquant la perte de plusieurs vies humaines (au moins 22) et de nombreux blessés .



Le SEP/BBY exprime toute sa compassion et son soutien moral à la Oumah islamique, au Khalife de Médina Gounass, Serigne Ahmet Tidiane Ba, au Président de la République et à tout le peuple sénégalais.



Le SEP/BBY présente ses condoléances attristées aux familles des victimes, formule le vœu que Dieu accueille en son paradis céleste les disparus parmi lesquels des ressortissants de la sous-région et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le SEP/BBY demande au gouvernement d’engager davantage la réflexion avec les autorités religieuses locales, sur les voies et moyens nécessaires pour encadrer cette manifestation de haute portée spirituelle, qui accueille les ressortissants de la sous-région afin que pareille situation ne se reproduise.







Fait à Dakar, le 13 avril 2017 ​



Le SEP de Bennoo Bokk Yaakaar BBY