INCENDIE AU DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Abdoulaye Daouda Diallo est arrivé sur les lieux

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique Abdoulaye Daouda Diallo a atterri il y a une quarantaine de minutes à Tambacounda où il fait le tour de l'hôpital régional pour s'enquérir de l'état de santé des pèlerins blessés lors de l'incendie meurtrier qui s'est produit hier au Daaka de Médina Gounass.

Après l'hôpital, Abdoulaye Daouda Diallo se rendra à Médina Gounass pour avoir le coeur net sur l'étendue des dégâts causés par ce violent incendie.

Rappelons que l'incendie du Daaka de Médina Gounass a fait plus d'une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés graves.