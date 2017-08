INCENDIE À LA CENTRALE 4 DU CAP DES BICHES : La SENELEC s'explique et précise

Un incendie s’est déclaré ce jour aux environs de 14 heures à la centrale 4 du Cap des biches, précisément au niveau du groupe N°1.

Le feu s’est propagé dans l’environnement proche de ce groupe et a entraîné l’arrêt momentané de toute la centrale.

Il a été rapidement maîtrisé avec l’intervention des sapeurs-pompiers renforcés par les équipes de Senelec.

Vu l’ampleur des dégâts sur les différents circuits, un seul des cinq groupes de la centrale a été remis en service pendant que deux autres étaient en arrêt pour maintenance ; ce qui prive ainsi notre réseau d’une puissance de près de 35 MW.

Senelec tient à assurer à l’ensemble de sa clientèle que toute la demande en électricité sera satisfaite grâce au taux de disponibilité fort appréciable de son parc de production.

Les investigations se poursuivent pour déterminer la cause de cet incendie et procéder aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais.



Le Directeur Général