INCENDIE À GUET NDAR : Rosalie Dièye, 60 ans, meurt calcinée dans sa chambre

A Gambetta, rue où a eu lieu l’incendie, c’est la tristesse et la consternation. La dame Rosalie Dièye a été tuée dans les flammes. Le sinistre s’est déclaré vers 3 heures 45 mn de la nuit. Selon les informations reçues auprès de la famille de la défunte, la dame âgée de 60 ans avait allumé une bougie qu’elle avait installée à son chevet. Mais celle-ci s’est renversée, pendant qu’elle dormait profondément. Dans cette nuit du samedi au dimanche, les flammes ont rapidement gagné la chambre.



Elle n’a pas pu s’en extraire à temps. La maison qui se trouve à l’angle Baraya, à quelques jets de la maison du responsable politique libéral Ameth Fall, était non électrifiée. Les voisins et membres de la maison, ayant aperçu le feu, se sont vite rués vers la chambre pour éteindre le feu. Défonçant la porte, ils ont trouvé la dame Rosalie se débattant contre les flammes.



La maison jouxtant des poteaux électriques a vite été réduite en cendres. Les populations se sont acharnées contre le feu pour éviter qu’il ne touche les fils électriques. Les sapeurs-pompiers sont arrivés et ont vite maîtrisé les flammes qui avaient fini de tuer la dame Rosalie Dièye. Après les constatations d’usage des éléments de la police et ceux des sapeurs-pompiers, le corps sans vie a été enlevé et déposé à la morgue de l’hôpital régional. Les éléments du commissaire Bécaye Diarra ont ouvert une enquête pour connaître les vrais mobiles de cet incendie déclaré à Guet Ndar.



Enquête