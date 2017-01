INAUGURATION DU STADE ALASSANE DJIGO DE PIKINE MARD I: L'APR MBAO FIN PRÊTE POUR L'ACCUEIL DU PRÉSIDENT MACKY SALL.

Abdou Karim SALL, le responsable de l'APR à Mbao sonne la grande mobilisation de ses troupes en vue de l'arrivée du Président Macky SALL à Pikine mardi prochain pour l'inauguration du stade Alassane Djigo nouvellement réhabilité.



Il a convié ses camarades à une assemblée générale d'informations ce samedi au siège de l'APR à Mbao.

Au minimum, les militants apéristes de la commune vont se déplacer avec 20 cars "Ndiaga Ndiaye", tous remplis de femmes, sages et jeunes du parti.

Le mot d'ordre de Abdou Karim SALL à l'endroit de ses camarades est clair:

"Il faut partir tôt pour être à l'abri d'éventuelles bousculades et occuper, du coup, les premières places."

Le départ des jeunes pour le stade Alassane Djigo est calé pour 12 heures précises suivi de celui des femmes et des sages à 13 heures.

Donc dès 14 heures, les centaines et centaines de militants de l'APR Mbao devraient tous être sur les lieux pour accueillir chaleureusement le Président Macky SALL.



Le Chef de l'État est attendu dès 15h30 pour l'inauguration du stade Alassane Djigo.

Juste après, il va procéder à la pose de la première pierre de la grande mosquée de Pikine.